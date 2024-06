Maior venda do futebol nordestino: Sport faz acordo com Wolverhampton por Pedro Lima

Atleta de 17 anos chegou a ter a venda acertada com Chelsea, também da Inglaterra, mas Leão da Ilha anunciou cessão de direitos do jogador ao Wolverhampton

O Sport anunciou na tarde desta segunda-feira, 17, um acordo com o Wolverhampton, da Inglaterra, pela cessão dos direitos econômicos e federativos do lateral-direito Pedro Lima. Apesar de ter sido anunciado via agente em um acordo com o Chelsea, clube também inglês, o atleta de 17 anos foi vendido aos Lobos por R$ 43,82 milhões.

O valor o torna a maior venda do futebol nordestino, superando a venda de Jhoanner Chávez do Bahia para o Lens, da França.

Em nota, o Leão da Ilha especificou que o acordo carece apenas de "condições de praxe", como a realizações de exames médicos nas instalações do Wolverhampton. O presidente do time, Yuri Romão, e o comitê gestor de futebol do rubro-negro devem das mais detalhes da negociação após a conclusão do negócio.