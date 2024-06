Sport acerta a venda de Pedro Lima para o Chelsea por valor histórico; veja

Negociação do lateral-direito se torna a maior da história do futebol nordestino, e atleta assinará contrato de quatro anos com clube inglês Crédito: Jogada 10

O Sport acertou nesta quarta-feira (12), a venda de Pedro Lima para o Chelsea, da Inglaterra. O próprio agente do jogador, Ricardo Guimarães, confirmou a negociação entre as partes. Desse modo, o jogador de 17 anos deixa a equipe pernambucana por R$ 43,82 milhões, podendo chegar a R$ 61,35 milhões em bônus, e envolverá empréstimo ao Strasburgo, da França. Ainda estão previstos outros R$ 17,5 milhões em bônus, caso o jogador cumpra metas estabelecidas. O contrato com o clube inglês será assinado por quatro temporadas. Maiores vendas do futebol do Nordeste Pedro Lima (do Sport para o Chelsea-Ing): R$ 43,82 milhões Jhoanner Chávez (Bahia para o Lens-FRA): RS 25,7 milhões

Moisés (Fortaleza para o Cruz Azul-MEX): cerca de R$ 24,5 milhões Caio Alexandre (Fortaleza para o Bahia): cerca de R$ 24,3 milhões Lucas Ribeiro (Vitória para o Hoffenheim-ALE): R$ 16 milhões