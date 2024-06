Real Tomayapo x Internacional: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente no Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Real Tomayapo e Internacional se enfrentam hoje, terça-feira, 4 de junho (04/06), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no IV Centenário, em Tarija, na Bolívia, às 21h30 (horário de Brasília).

O Real Tomayapo ocupa a última posição do grupo C, com um ponto, sem chances de avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Internacional, que tem cinco pontos, é o terceiro da chave e precisa pontuar para manter suas chances de ir aos playoffs da Sula.

Real Tomayapo x Internacional ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Paramount+: streaming



Horário: quando será Real Tomayapo x Internacional



Hoje, terça-feira, 4 de junho (04/06), às 21h30 (horário de Brasília)