Grêmio x RB Bragantino: onde assistir ao vivo - Brasileirão

Grêmio e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 1º de junho (01/06), pela sétima rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 16h (horário de Brasília).

Com quatro partidas disputadas, o Grêmio, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, está mandando seus jogos no Couto Pereira, em Curitiba. O Tricolor Gaúcho reestreou nesta temporada no último meio de semana contra o The Strongest e venceu por 4x0.

Também jogando por competições internacionais na semana, o RB Bragantino empatou com o Coquimbo Unido por 1x1, terminando a fase de grupos da Sul-Americana na segunda colocação e terá que disputar os playoffs para conseguir uma vaga nas oitavas do torneio.

No Brasileirão, o clube paulista está na oitava colocação, está há três jogos sem vencer e busca uma recuperação frente ao Grêmio.