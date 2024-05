Vila Nova x Paysandu: onde assistir ao vivo - Final Copa Verde

O confronto terá transmissão ao vivo nos canais de YouTube PapãoTV (Paysandu) e TigrãoTV (Vila Nova). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vila Nova e Paysandu se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de maio (29/05), pelo jogo de volta da final da Copa Verde 2024. A partida será disputada no Estádio Olímpico, em Goiânia (GO), às 20 horas (horário de Brasília).

Buscando o tetracampeonato na competição, o Paysandu obteve um ótimo resultado no primeiro jogo. Jogando em seu estádio, o Papão goleou a equipe goiana por 6 a 0, com destaque para o centroavante Nicolas, ex-Ceará, que balançou as redes três vezes.

Agora, o Vila Nova vem para esta final completamente desmotivado, já que a goleada sofrida no primeiro jogo praticamente eliminou qualquer possibilidade de título. Na Série B, os mandantes se encontram à frente do rival desta quarta, 29, estando na nona colocação, enquanto a equipe paraense amarga a zona de rebaixamento.

