Grêmio x The Strongest: onde assistir ao vivo - Libertadores

Grêmio e The Strongest se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de maio (29/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 19h (horário de Brasília).

Retornando após as paralisações causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio terá seu primeiro jogo desde o dia 30 de abril, quando enfrentou o Operário-PR pela Copa do Brasil.

Até agora, o tricolor disputou apenas três partidas e atuará em seu quarto jogo, ocupando atualmente a última colocação do grupo C. O time enfrentará o The Strongest que são os líderes da chave. A partida acontecerá no Estádio Couto Pereira, no Paraná.

A equipe boliviana do The Strongest é o atual campeão do seu Campeonato Nacional. Na atual edição de 2024, a equipe ocupa a vice-colocação e é o segundo maior campeão do país.