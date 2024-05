Internacional x Belgrano: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Belgrano se enfrentam hoje, terça-feira, 28 de maio (28/05), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Arena Barueri, em Barueri (SP), às 21h30 (horário de Brasília).

Retornando após as paralisações causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Internacional terá seu primeiro jogo desde o dia 28 de abril, quando enfrentou o Atlético-GO pelo Brasileirão.

Até agora, o Colorado disputou apenas três partidas e atuará em seu quarto jogo, invicto, ocupando atualmente a terceira colocação do campeonato. O time enfrentará o Belgrano em busca de recuperar posições. A partida acontecerá na Arena Barueri, em São Paulo.

