Criciúma x Bahia: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

A partida da Copa do Brasil 2024 entre Criciúma e Bahia será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo em TV fechada no SporTV 3, e via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Criciúma e Bahia se enfrentam hoje, quinta-feira, 23 de maio (23/05), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 19h (horário de Brasília).

Em um confronto entre equipes da primeira divisão, Criciúma e Bahia duelarão para ver qual equipe concretizará a classificação para terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, as equipes vêm de resultados positivos.

O Criciúma, sendo o clube que mais surpreendeu, foi até São Januário, no Rio de Janeiro, e goleou o Vasco da Gama por 4x0. Já o Bahia está há seis jogos invicto e ocupa atualmente a segunda colocação. Em seu último jogo, o tricolor baiano superou o Bragantino, vencendo por 1x0.

No primeiro jogo entre as duas equipes na Bahia, o tricolor venceu por 1x0 e agora só depende de um empate em Santa Catarina para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.