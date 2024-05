Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo em TV fechada no SporTV, e via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 23 de maio (23/05), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio Santa Cruz, em em Ribeirão Preto (SP), às 19h (horário de Brasília).

Com o Palmeiras próximo de concretizar sua vaga na Libertadores, agora suas pretensões se voltam para a Copa do Brasil. A equipe alviverde aproveitou as datas livres no Brasileirão para recuperar jogadores que estavam no departamento médico, como Endrick e Aníbal Moreno.

No primeiro jogo entre as duas equipes, o Palmeiras venceu por 2x1 e agora só depende de um empate na em Ribeirão Preto para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.



