Vitória x Botafogo: onde assistir ao jogo ao vivo - Copa do Brasil

A partida pela Copa do Brasil entre Vitória e Botafogo será disputada hoje, 22, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere.

Vitória e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de maio (22/05), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas (horário de Brasília).

Após perder por 1 a 0 na partida de ida, o Vitória precisa vencer por ao menos um gol de diferença para não ser eliminado no tempo normal. O Botafogo, que ganhou em casa após gol de Eduardo, conta com um empate para avançar às oitavas da Copa do Brasil.

Vitória x Botafogo ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view

Horário: quando será Vitória x Botafogo



Hoje, quarta-feira, 22 de maio (22/05), às 19 horas (horário de Brasília)