Corinthians x América-RN: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

A partida da Copa do Brasil 2024 entre Corinthians e América-RN será disputado hoje, 22, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente via streaming na Amazon Prime. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e América-RN se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de maio (22/05), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Neo Química Arena, em Itaquera (SP), às 20h (horário de Brasília).

O Corinthians está em fase de recuperação na temporada. Após ser eliminado na fase de grupos do Paulistão e e ter um inicio conturbado no Brasileirão, a equipe paulista ainda busca concretizar vagas nas oitavas da Sul-Americana e na Copa do Brasil.

O América-RN conquistou o título estadual ao derrotar o Santa Cruz-RN. Na Série D, o clube ocupa a segunda colocação com 12 pontos e busca um retorne para a Terceira Divisão do Futebol Brasileiro.

No primeiro jogo entre as duas equipes em Natal, o Corinthians venceu por 2x1 e agora só depende em um empate dentro de Itaquera para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.