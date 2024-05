Amazonas x Flamengo: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo em TV fechada no SporTV, e via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Amazonas e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de maio (22/05), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Arena da Amazônia, em Manaus (AM), às 21h30 (horário de Brasília).

O Flamengo está em fase de recuperação na temporada. Com duas vitórias seguidas, o rubro-negro vem reconquistando a confiança de seus torcedores, que ao longo do tempo passaram por uma polêmica envolvendo o atacante Gabriel Barbosa, que recentemente foi flagrado vestindo uma camisa do Corinthians.

Já os mandantes da partida, o Amazonas que conquistou seu primeiro título nacional na Série C de 2023, busca fazer história na Copa do Brasil. Apesar de o Flamengo já ter mandado jogos na Arena da Amazônia várias vezes, este será o primeiro confronto entre as duas equipes no estádio.

No primeiro jogo entre as duas equipes no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 1x0 e agora só depende de um empate na Arena da Amazônia para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.