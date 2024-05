Estádios terão capacidade flexível na Copa do Mundo Feminina no Brasil, em 2027; entenda

O Brasil foi escolhido para ser o país sede da 10ª edição da Copa do Mundo Feminina, em 2027, na madrugada deste sexta-feira, 17, após vencer eleição contra a candidatura formada por Alemanha, Bélgica e Holanda. Será a primeira vez que a edição ocorrerá na América do Sul.

Para a realização da competição em território nacional, 10 estádios foram escolhidos para disputa das partidas: Maracanã, Neo Química Arena, Mané Garrincha, Fonte Nova, Beira-Rio, Mineirão, Arena Amazônia, Arena Pantanal, Castelão e Arena Pernambuco. Vale ressaltar que metade desses palcos esportivos já passou e outra metade ainda passará por vistoria da Comissão Técnica da Fifa.

Um dos pontos que chamaram a atenção para essa Copa do Mundo Feminina no Brasil é a utilização de capacidade reduzida e flexível nos estádios durante a competição. Manuela Biz, uma das consultoras da comitiva brasileira presente no Congresso da Fifa, local onde ocorreu o anúncio da escolha do país sede, explicou o motivo da escolha pela redução.