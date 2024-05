Universitario x Botafogo: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no streaming da Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Universitario e Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira, 16 de maio (16/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, às 19h (horário de Brasília).

Segundo colocado do grupo D, o Botafogo tem seis pontos e precisa vencer para seguir na briga pelas vagas no mata-mata. Uma derrota pode diminuir essa chance. O Universitario segue na busca de alcançar a equipe carioca, já que a diferença entre as duas equipes é de um ponto.

No retrospecto entre as equipes, no último jogo, ainda por esta edição da Libertadores, o Botafogo venceu a equipe peruana por 3x1, no Rio de Janeiro.

