São Paulo x Barcelona: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Segundo colocado do grupo B, o São Paulo tem nove pontos e já está classificado para as oitavas, mas precisa vencer para seguir na briga pela liderança da chave. Uma derrota pode eliminar essa chance. O Barcelona somou apenas dois pontos nesta Libertadores e já não tem nenhuma chance de conseguir uma vaga nas oitavas de final.

No retrospecto entre as equipes, no último jogo, ainda por esta edição da Libertadores, o São Paulo venceu os mandantes no Equador por 2x0. Esta partida marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía pela equipe tricolor. Desde então, foram seis jogos e cinco vitórias.

