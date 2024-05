Fluminense x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Líder do grupo A, o Fluminense tem oito pontos e, caso consiga vencer, garante a vaga nas oitavas e a primeira colocação. O Cerro vem logo em seguida e busca uma vitória para alcançar a equipe brasileira, já que a diferença entre as duas equipes é de três pontos.

No retrospecto entre as equipes, no último jogo, ainda por esta edição da Libertadores, as duas equipes empataram em 0x0. Foi a única vez em seu histórico que o Fluminense não conseguiu vencer o Cerro Porteño.

