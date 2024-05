Palmeiras x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta Globo, na TV fechada ESPN e no Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Independiente del Valle-COL se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de maio (15/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

Líder do grupo F, o Palmeiras tem dez pontos e precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação do grupo. O Independiente del Valle, com quatro pontos, está em segundo lugar e busca passar para o mata-mata.

Palmeiras x Independiente del Valle ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta ESPN : canal de TV fechada



: canal de TV fechada Star+: streaming

Horário: quando será Palmeiras x Independiente del Valle



Hoje, quarta-feira, 15 de maio (15/05), às 21h30min (horário de Brasília)