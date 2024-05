Peñarol x Atlético-MG: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com 12 pontos em quatro jogos, o Atlético-MG possui uma das melhores campanhas na atual edição da Copa Libertadores e já está classificado para as oitavas de final. A boa fase não se restringe as competições internacionais, no Brasileirão, o galo é o sexto colocado e está invicto.



O Peñarol busca uma classificação para as oitavas, em uma provável segunda colocação. Atualmente, o Clube uruguaio tem seis pontos e está na vice-liderança

