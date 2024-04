Cobiçado pelos 'grandes', Xabi Alonso decide continuar no Leverkusen

O técnico espanhol Xabi Alonso anunciou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29) que decidiu continuar no Bayer Leverkusen, dando fim aos rumores sobre sua possível contratação por vários grandes clubes, como Liverpool e Bayern de Munique.

"Quis usar a paralisação internacional para pensar um pouco melhor. Na semana passada, tive uma reunião com Simon [Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen] e Fernando [Carro, presidente do clube] para dizer a eles que minha decisão é continuar", disse o técnico do líder do Campeonato Alemão, na véspera do jogo contra o Hoffenheim pela 27ª rodada.

O espanhol, que encerrou sua carreira como jogador no Bayern de Munique em 2017, comanda o Leverkusen desde outubro de 2022, depois de ter passado pelas equipes B de Real Madrid (2018/2019) e Real Sociedad (2019/2022).