Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo ao vivo na Globo em TV aberta (verificar localidade) e via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, domingo, 12 de maio (12/05), pela sexta rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Arena Barueri, em Barueri, São Paulo (SP), às 16h (horário de Brasília).

No confronto entre equipes disputando as primeiras colocações do Brasileirão, Palmeiras e Athletico-PR se enfrentarão na Arena Barueri, com toda a renda líquida revertida para ajudar vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

Liderando o Brasileirão, o Athletico-PR busca manter a consistência deste início de temporada, além de fazer a melhor campanha na fase de grupos da Sul-Americana. O clube divide a primeira colocação com o Bahia, ambas as equipes somam 10 pontos.

Com dois pontos atrás, o Palmeiras, que recebe o furacão, almeja vencer e ultrapassar os atuais líderes. Em cinco jogos, conquistou oito pontos - duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota.