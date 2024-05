Convocação ao vivo do Brasil para Copa América: onde assistir

Será possível acompanhar a convocação do Brasil ao vivo pelo canal do YouTube da CBF , pelo canal de TV fechada SporTV e pelo site do Globo Esporte .

Brasil disputará dois amistosos antes da Copa América

A Copa América acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho de 2024, nos Estados Unidos, coincidindo com o período de realização da Eurocopa. O Brasil, nove vezes campeão, está no grupo D, junto de Colômbia, Paraguai e Costa Rica.

Os convocados de Dorival Júnior terão dois amistosos antes do início da Copa América. Primeiro, o adversário será o México, no dia 8. Depois, a seleção canarinho enfrentará os Estados Unidos, no dia 12. As duas partidas já ocorrerão em solo estadunidense.

Esta será apenas a segunda convocação de Dorival Júnior no comando do Brasil. Nos primeiros compromissos, a seleção venceu a Inglaterra por 1 a 0 e empatou com a Espanha em 3 a 3.