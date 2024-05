Castelão tem iluminação temática após posse de GT do combate à LGBTfobia nos estádios

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07:05.2024: Fotos Aéreas. Posse do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à LGBTIfobia nos Estádios do Ceará. Arena Castelão. (Aurélio Alves/ JORNAL O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Iluminada nas cores da bandeira LGBTQIA+, a Arena Castelão foi palco nesta terça-feira, 7, da posse do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à LGBTIfobia nos estádios de futebol do Ceará. O coletivo reúne torcedores — organizados e de grupos antifascistas — e representantes dos clubes Ceará, Fortaleza e Ferroviário, e também membros de secretarias estaduais, como do Esporte e da Diversidade, e tem como objetivo de transformar as praças esportivas em lugares cada vez mais plurais, combatendo, principalmente, a opressão contra pessoas LGBTQIA+. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como trabalho preventivo, cada entrada do Gigante da Boa Vista recebeu, desde a final do Campeonato Cearense, uma placa sinalizando que a LGBTfobia se trata de um crime. As ações do grupo irão para além disso.

Conforme explicado pelo secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, o grupo deverá fazer estudos periódicos sobre o tema e todas as ações, principalmente educativas, deverão ser tomadas em cima do que se for concluído pelos membros. Detentor dos equipamentos esportivos estaduais, o Governo do Ceará pretende focar em ações educativas com os torcedores, para que a transformação ocorra das arquibancadas, que é onde, na maioria das vezes, os casos ocorrem.

"Quando estamos na execução dos jogos, quando se fala principalmente em cânticos, a gente enxerga que isso é algo que vem da torcida em geral. Por conduzir e estar nos jogos, vejo que é algo cultural, por provocação, mas que não podemos nos omitir e precisamos trabalhar, principalmente, no âmbito educacional para que, antes de qualquer medida, a gente possa trabalhar isso na cultura das torcidas", destacou Pinheiro. O discurso foi reforçado pela secretária da Diversidade, Mitchelle Meira, que, ainda que entenda que a punição precise ocorrer, salientou acreditar na transformação do estádio em um lugar de união. "É importante dizer que a gente recebe quem quer aprender porque sabemos que podemos transformar. E a confiança nisso é termos esse momento onde podemos transformar esse lugar que muitas vezes é LGBTfóbico em um lugar acolhedor, de paz e de alegria para todas as pessoas. É isso que queremos, um espaço de confraternização", frisou. Para alcançar tal unidade, o cientista social e membro da torcida organizada Força da Galera (TFG), Raoni Oliveira, crê que é preciso propagar aos torcedores um discurso de maior conscientização e harmonia. "É o início de uma longa caminhada. A gente precisa convencer os torcedores organizados que eles são parte de um grupo que é ensinado a propagar homofobia e temos que fazer eles entenderem que são parte de uma sociedade cada vez mais complexa, que precisa tratar as pessoas sem violência e preconceitos. Precisamos que, nesse espaço, a gente reconstrua nossas sociabilidades", explicou Raoni, que é representante da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. "Ninguém quer encaretar o futebol" Secretária Nacional dos Direitos da População LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Symmy Larrat exibia sorrisos na Arena Castelão ao falar sobre a importância de se buscar a solução para a homofobia nos estádios.