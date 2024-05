Liverpool x Palmeiras: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva na Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Liverpool-URU e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 9 de maio (09/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), às 19h (horário de Brasília).

Na liderança do grupo F, o Palmeiras está invicto há cinco jogos e busca garantir uma vaga na semifinal. No primeiro confronto, no Allianz, venceu o Liverpool por 3x1, sua única derrota na competição até agora.

Enquanto o Palmeiras está invicto, o Liverpool, atual campeão uruguaio, enfrenta um início de temporada medíocre. Em nono lugar no Campeonato Uruguaio, obteve apenas 12 pontos em 11 jogos.

