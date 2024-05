Cobresal x São Paulo: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (em algumas partes do Brasil) e na Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vice-campeão chileno na temporada passada, o Cobresal não vive um bom momento atualmente. No Campeonato Nacional, o clube está a dois pontos da zona de rebaixamento, e na Libertadores, ocupa a última colocação somando apenas um ponto.

Por outro lado, o São Paulo chegou à Libertadores após vencer a Copa do Brasil. No início deste ano, houve decepções no Campeonato Paulista e duas derrotas nas rodadas iniciais do Brasileirão. No entanto, após a contratação do novo técnico, Luis Zubeldía, o tricolor vem se reerguendo.

