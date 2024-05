Botafogo x LDU: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (em algumas partes do Brasil) e na Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e LDU se enfrentam hoje, quarta-feira, 8 de maio (08/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília).

Na última rodada da Libertadores, o Botafogo enfrenta a LDU no Nilton Santos, buscando a classificação para as oitavas de final. A diferença entre os clubes é de apenas um ponto, com os visitantes ocupando a segunda colocação na chave.

Após três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Botafogo acabou perdendo de virada para o Bahia no último final de semana, perdendo a liderança, mas ainda permanece no G3 do Campeonato.