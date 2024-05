Nacional-PAR x Corinthians: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

Alianza Petrolera e Cruzeiro se enfrentam hoje, terça-feira, 7 de maio (07/05), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h (horário de Brasília).

O Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Argentino Juniors, onde perdeu a invencibilidade no torneio. Estacionado apenas na terceira colocação, uma vitória frente ao Nacional seria bastante importante para o clube manter-se vivo na busca pela primeira colocação e consequentemente sua classificação para as oitavas do torneio sem precisar dos playoffs.

Por outro lado, o Nacional é o lanterna do grupo na Sul-Americana, com seu único ponto conquistado sendo contra o Racing. Os maus momentos do clube paraguaio não se restringem à competição sul-americana, já que atualmente é o lanterna do Campeonato Nacional.

