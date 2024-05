Santos x Guarani: onde assistir ao jogo vivo - Série B

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew) e no SporTV (TV Fechada). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Caso vença o confronto contra o Guarani, o Santos se juntará ao Sport como as únicas equipes com duas vitórias nos dois jogos iniciais. Portanto, buscar os três pontos em casa seria primordial para o alvinegro praiano.

Por outro lado, o Guarani enfrenta um momento completamente distinto do seu rival nesta rodada. Enquanto os mandantes venceram nas duas rodadas iniciais, o Bugre sofreu duas derrotas e segue com zero pontos, dividindo a lanterna da Série B com o Ituano.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA