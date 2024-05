Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 4 de maio (04/05), pela quinta rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, às 16h (horário de Brasília).

Do lado atleticano, desde que Gabriel Milito assumiu o comando, são nove partidas sem perder, com três empates e seis vitórias. Essa fase rendeu mais um título do Mineiro e a vice-liderança do Brasileirão, sendo uma das poucas equipes invictas.

O Fluminense, porém, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Atual campeão da Libertadores, nas últimas cinco partidas, venceu duas vezes, perdeu duas e empatou uma.

