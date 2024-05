Coritiba x Sport: onde assistir ao jogo ao vivo - Série B

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew) e no SporTV (TV Fechada). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Coritiba e Sport se enfrentam hoje, sexta-feira, 3 de maio (03/05), pela terceira Série B do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, às 21h30 (horário de Brasília).

Com a invencibilidade em jogo, Sport e Coritiba se enfrentam na terceira rodada em busca das primeiras colocações da Série B. Jogando em casa, o Coxa conseguiu sua primeira vitória na Série B de 2024 ao vencer o Brusque por 1x0, com gol de Brandão.

Na busca por manter-se entre as quatro equipes com 100% no campeonato, o Sport enfrentará um adversário que disputará com ele uma vaga na Série A até a 38ª rodada.

