Sampaio Corrêa x Fluminense: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

A partida da Copa do Brasil 2024 entre Sampaio Corrêa e Fluminense será disputado hoje, 1º, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente via streaming na Amazon Prime. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sampaio Corrêa e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 1º de maio (01/05), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espirito Santo, às 16h (horário de Brasília).

Mesmo com o Sampaio Corrêa como mandante, o confronto foi transferido para Cariacica (ES). Essa mudança ocorreu por acordo entre as equipes, com o Fluminense pagando cerca de R$ 1 milhão aos mandantes.

A equipe de Fernando Diniz busca recuperação após a derrota por 3x0 para o Corinthians no último jogo do Brasileirão.

Uma curiosidade sobre esse confronto é que, no último encontro em 2002, válido pela Copa do Brasil, o Fluminense venceu por 5x1, com gol de Fernando Diniz, hoje técnico da equipe carioca.