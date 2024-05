Internacional x Juventude: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

A partida da Copa do Brasil 2024 entre Internacional e Juventude será disputado hoje, 1º, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente via streaming na Amazon Prime. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Juventude se enfrentam hoje, quarta-feira, 1º de maio (01/05), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Beira-Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 21h30 (horário de Brasília).

Em um confronto que marca o reencontro de duas equipes que disputaram a semifinal do Campeonato Gaúcho, na qual o Juventude eliminou o Internacional dentro do Beira-Rio. Assim, a partida pela Copa do Brasil servirá como chance de revanche para o Colorado.

Ambas as equipes estão na disputa do Brasileirão Série A. O Inter ocupa a sexta colocação e não vence desde a segunda rodada, enquanto o Juventude está em 13º lugar, com dois empates, uma vitória e uma derrota.

