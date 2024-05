Operário-PR x Grêmio: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

A partida da Copa do Brasil 2024 entre Operário-PR e Grêmio será disputado hoje, 30, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente via streaming na Amazon Prime. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Operário-PR e Grêmio se enfrentam hoje, terça-feira, 30 de abril (30/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, Paraná, às 20h (horário de Brasília).

Voltando os olhos para a Copa do Brasil, o Grêmio vive um momento de altos e baixos. O tricolor vem de uma derrota no Brasileirão, com duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos. Além disso, o clube também disputa a Libertadores, onde conseguiu sua primeira vitória na última semana.

Já o Operário tem um ótimo início na Série B. O clube, que recentemente retornou para a Segunda Divisão, obteve duas vitórias nos dois primeiros jogos e lidera a competição. Os destaques do Fantasma, como é apelidado, são Rafael Santos (goleiro) e Ronaldo Silva (centroavante).

