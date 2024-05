Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo - Brasileirão

A partida do Brasileirão 2024 entre Corinthians e Fluminense será disputado hoje, 28, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

Corinthians e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 28 de abril (28/04), pela quarta rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo em TV aberta na Globo e via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.