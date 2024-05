Cuiabá x Atlético-MG: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cuiabá e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 27 de abril (27/04), pela quarta rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Arena Pantanal, em Cuiabá, às 18h30 (horário de Brasília).

Na atual lanterna do Brasileirão, o Cuiabá terá o retorno do atacante Deyverson, após atrito com a diretoria sobre sua possível saída, mas foi reintegrado. Com um jogo a menos, é o único clube sem pontos neste Brasileirão.

Já o Atlético-MG, com altas pretensões, busca outro título brasileiro. Em três jogos, dois empates e uma vitória, mantendo-se invicto.

