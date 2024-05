Delfín x Internacional: onde assistir ao vivo - Copa Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivo na Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Delfín e Internacional se enfrentam hoje, quinta-feira, 25 de abril (25/04), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Jocay, na cidade de Manta, no Equador, às 23h (horário de Brasília).

Surpreendendo e liderando o Grupo C, o Delfin é uma das surpresas neste início de Sul-Americana, principalmente porque no Campeonato Equatoriano o clube tem um desempenho diferente, estando entre os últimos colocados com seis pontos em nove jogos.

Já o Internacional vem oscilando. O Colorado venceu seus dois primeiros jogos no Brasileirão, mas em seu último jogo perdeu a invencibilidade para o Athletico-PR. Na Sul-Americana, onde a equipe é uma das favoritas, ainda não conseguiu uma única vitória, registrando dois empates.

