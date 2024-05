Cerro Porteño x Fluminense: onde assistir ao vivo - Libertadores

Cerro Porteño e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 25 de abril (25/04), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio General Pablo Rojas, na cidade de Assunção, no Paraguai, às 19h (horário de Brasília).

Invicto na fase de grupos, o atual campeão da Libertadores agora vai enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai. O Fluminense, que conquistou seu primeiro título do torneio continental, agora enfrenta uma crise extracampo, tendo que afastar quatro de seus jogadores (Alexander, John Kennedy, Kauã Elias e Arthur) por indisciplina.

O Cerro Porteño faz uma boa campanha no início de 2024. A equipe paraguaia ocupa a vice-liderança do campeonato nacional, com 26 pontos conquistados. Porém, na Libertadores, está na terceira colocação do Grupo A após uma vitória e uma derrota.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA