Barcelona x São Paulo: onde assistir ao vivo - Libertadores

Após demitir seu antigo técnico, Thiago Carpini, o São Paulo busca se reerguer na temporada. O Tricolor, que vinha de duas derrotas no Brasileirão, finalmente conquistou sua vitória frente ao Atlético-GO, com Milton Mendes como técnico.

Vivendo um momento de recuperação, o Barcelona está apenas na sexta colocação do Campeonato Equatoriano, porém vem de três vitórias seguidas. Na Libertadores, no entanto, está na terceira colocação do Grupo B, com dois empates.

Uma curiosidade é que ambas as equipes estão com novos técnicos. A equipe do Equador anunciou Ariel Holán, ex-Santos, como treinador, enquanto os visitantes correm para regularizar a documentação do novo técnico, Luis Zubeldía.