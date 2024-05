Bolívar x Flamengo: onde assistir ao vivo - Libertadores

Bolívar e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de abril (24/04), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 21h30 (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivo na TV Globo em TV Aberta (exceto Bahia e Rio Grande do Sul). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Atualmente o Bolívar vem ocupando a posição de líder no grupo E, com dois jogos e duas vitórias. Já o Flamengo, é o vice-líder, portanto o confronto entre as equipes vai definir qual será o primeiro colocado ao final da rodada.

