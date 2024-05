Unión La Calera x Cruzeiro: onde assistir ao vivo - Copa Sul-Americana

Apesar de estar invicto, o Cruzeiro ainda não venceu seus jogos iniciais. Com dois empates, os torcedores do clube mineiro exigem que a equipe consiga reverter esses resultados, já que na fase de grupos da Sul-Americana só se classificam diretamente para as oitavas de final os primeiros colocados das chaves.

Já o Unión, apesar da segunda colocação na competição sul-americana, com uma vitória e uma derrota, no Campeonato Chileno vive um péssimo momento. Com nove jogos iniciais, foram somente seis pontos conquistados, ocupando atualmente a vice-lanterna do torneio.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA