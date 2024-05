Textor diz que manipulação é realidade e faz reunião secreta para mostrar documento em CPI

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas (CPIMJAE) realiza oitiva Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

O empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, apresentou, na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado Federal, suas denúncias de corrupção no futebol brasileiro. Ainda sem apresentar provas abertas ao público, ele indicou que a manipulação é uma "realidade". O momento posterior foi marcado por uma "reunião secreta" onde o empresário entregou um relatório contendo, supostamente, nomes de profissionais envolvidos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, em sessão que teve os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Romário (PL-RJ), como presidente e relator, ocorreu nesta segunda-feira, 22. Contando com três horas de interrogatório, o empresário denunciou uma "caixa preta" na forma como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seleciona os árbitros. O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), confirmou que recebeu um relatório com mais de 180 páginas do empresário. "O que nós descobrimos é que aqui não é nada diferente do que acontece no resto do mundo, Bélgica, França, em toda a Europa. A manipulação de resultados [no futebol] é uma realidade", disse Textor em inglês, segundo a tradução ao português de suas declarações em uma transmissão aberta do Senado.

Textor vem denunciando reiteradamente uma suposta corrupção no futebol brasileiro, mas sem apresentar provas. O proprietário da SAF do Botafogo chegou ainda a denunciar que na derrota do Fortaleza por 4 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão de 2022, quatro jogadores da equipe cearense "excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos". Ele afirmou ainda que modernas análises digitais de vídeo que contratou conseguiram discernir entre erros de jogadores e condutas irregulares."A imagem do computador nos permite perceber e avaliar as imagens de forma muito mais precisa do que um ser humano é capaz de enxergar", afirmou.