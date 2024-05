Estudiantes x Grêmio: onde assistir ao vivo - Libertadores

Com duas derrotas neste início de Libertadores, o Grêmio precisa de uma recuperação imediata. Após o título do Campeonato Gaúcho, o tricolor ainda busca uma recuperação na competição continental. No Brasileirão, temos uma campanha mais sólida com uma derrota e duas vitórias.

O Estudiantes ocupa atualmente a vice-liderança do grupo com quatro pontos e busca manter a boa fase que vem construindo neste início de temporada. Seu maior destaque vem sendo o centroavante Guido Carrillo, com ele o clube conseguiu chegar até a semifinal da Copa da Liga Argentina, onde irá enfrentar o Boca Juniors.

