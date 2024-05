Atlético-MG x Peñarol: onde assistir ao vivo - Libertadores

Após vencer o Campeonato Mineiro, o Atlético-MG traz suas pretensões para a Copa Libertadores. O Galo é um dos favoritos para a conquista do título do torneio em 2024, e em sua estreia, a equipe venceu por 4x1 contra o Caracas, e no jogo seguinte conseguiu manter-se 100% após vencer o Rosario Central por 2x1.

Líder do Campeonato Uruguaio, o Peñarol vem buscar se estabelecer e empatar em pontos com o Galo. Na Libertadores foram dois jogos, com uma vitória e uma derrota. Com uma vitória surpreendente na Arena MRV, empatará em pontos com o líder e próximo adversário em seu grupo.

