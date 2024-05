Argentino Juniors x Corinthians: onde assistir ao vivo - Copa Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada), SBT (TV aberta) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Argentinos Juniors e Corinthians se enfrentam hoje, terça-feira, 23 de abril (23/04), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina, às 21h30 (horário de Brasília).

Invicto na Sul-Americana, o Corinthians vem de uma vitória por 4x0 sobre o Nacional-PAR. Porém, o início do Timão só empolgou na competição continental, já que no Brasileirão o clube ocupa a zona de rebaixamento e ainda não conseguiu sequer marcar um único gol durante os três jogos iniciais.



O Argentinos Juniors ocupa atualmente a terceira colocação do grupo com três pontos e busca manter a boa fase que vem construindo neste início de temporada. Seu maior destaque vem sendo o centroavante Maximiliano Romero, com ele o clube conseguiu chegar até a semifinal da Copa da Liga Argentina, onde irá enfrentar o Vélez Sarsfield.



