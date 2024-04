Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo - Final do Campeonato Carioca

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, domingo, 7 de abril (07/04), na segunda partida da final do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17h (horário de Brasília).

Maior campeão do Rio de Janeiro, o Flamengo obteve uma larga vantagem no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, com uma vitória por 3x0, com gols de Pedro (2x) e um gol contra de Ronald. O rubro-negro não conquista um estadual desde 2021.

Flamengo x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Band: TV aberta

TV aberta Bandsports: TV fechada

TV fechada Canal Goat: YouTube

Horário: quando será Flamengo x Nova Iguaçu



Hoje, domingo, 7 de abril (07/04), às 17h (horário de Brasília)