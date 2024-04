Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo - Final do Campeonato Baiano

O confronto terá transmissão ao vivo na TVE Bahia (na TV aberta, somente na Bahia) e no TVE YouTube e no Canal da Federação Baiana. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia e Vitória se enfrentam hoje, domingo, 7 de abril (07/04), na segunda partida da final do Campeonato Baiano. A partida será disputada no Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, às 16h (horário de Brasília).

Um dos maiores clássicos brasileiros da atualidade, o Ba-Vi chega à sua principal decisão neste início de temporada. Após vencer o primeiro jogo de virada por 3x2, mesmo estando em desvantagem de 2x0, o Vitória está confiante na conquista de um título que não ocorre desde 2017, há sete anos.

Por outro lado, o Bahia, após o tropeço diante do rival, tentará reverter o resultado para ampliar sua liderança como o clube com mais conquistas no Campeonato Baiano. Com um grande investimento feito pelo grupo City, a conquista do estadual tornou-se uma obsessão para os torcedores do tricolor de aço.

