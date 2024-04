Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo - Final do Campeonato Paulista

Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, domingo, 7 de abril (07/04), na segunda partida da final do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h (horário de Brasília).

Na busca pelo seu 26º título, o Palmeiras precisa reverter o resultado negativo obtido no primeiro jogo, no qual o Santos venceu por 1x0 na Vila Belmiro. Para reverter essa situação, o Alviverde precisa vencer com uma diferença de mais de dois gols, algo que nunca ocorreu jogando no Allianz Parque.

Por sua vez, o Santos não conquista um Campeonato Paulista desde 2016 e, logo no ano em que a equipe vai disputar a Série B pela primeira vez na história, vai jogar precisando apenas de um empate contra o rival.

