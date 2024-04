Criciúma x Brusque: onde assistir ao vivo - Final do Campeonato Catarinense

O confronto terá transmissão ao vivo no NSC TV (TV aberta, apenas no SC) e GE (site). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Criciúma e Brusque se enfrentam hoje, sábado, 6 de abril (06/04), na segunda partida da final do Campeonato Catarinense. A partida será disputada no Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina, às 16h30 (horário de Brasília).

No primeiro jogo entre as duas equipes, Criciúma e Brusque se enfrentaram em Brusque e o placar foi de 2x1 para a equipe visitante. O Criciúma é o atual campeão do estadual e é a única equipe do estado que está na Série A.

O Brusque só tem apenas dois títulos estaduais, e em 2024 irá disputar a Série B, após um bate-volta na Série C em 2023.



