CRB x ASA: onde assistir ao vivo - Final do Campeonato Alagoano

A final do Campeonato Alagoano entre CRB e ASA de Arapiraca será disputado hoje, 6, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Band (TV aberta, apenas em AL), Nosso Futebol (canal por assinatura) e FAFTV (YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

CRB e ASA de Arapiraca se enfrentam hoje, sábado, 6 de abril (06/04), na segunda partida da final do Campeonato Alagoano. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, às 17h (horário de Brasília).

Na busca pelo seu segundo tricampeonato em menos de 10 anos, o CRB enfrentará o ASA de Arapiraca na segunda partida da final do Campeonato Alagoano. No primeiro jogo, o Galo venceu por 1x0, com gol de Anselmo Ramon.

Caso o CRB mantenha o favoritismo e vença o campeonato, será o 34º título de Campeonato Alagoano do clube. Já o ASA não vence um estadual desde 2011; caso consiga esse feito, será o oitavo título da equipe.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA