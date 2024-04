San Lorenzo x Palmeiras: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

San Lorenzo e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de abril (03/04), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30 (horário de Brasília).

O Palmeiras vem de um resultado negativo após perder sua invencibilidade frente ao Santos na final do Campeonato Paulista; porém, vai aguardar o segundo jogo no Allianz Park. Assim, a escalação inicial do jogo contra o San Lorenzo pode sofrer influência.

O San Lorenzo também vem de um resultado negativo e perda de invencibilidade; o clube perdeu para o Boca Juniors por 2x1 no Campeonato Argentino. A última temporada em que as equipes se enfrentaram foi em 2019, com uma vitória por 1x0 para cada lado.

