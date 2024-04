Caracas x Atlético-MG: onde assistir ao vivo - Libertadores

Com ambas as equipes passando por um momento de reconstrução e com novos técnicos, o Atlético-MG recentemente demitiu Felipão e trouxe o técnico argentino Gabriel Milito. O novo comandante estreou no último final de semana em um empate por 2x2 frente ao Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro.

O Caracas recentemente demitiu seu técnico Leonardo González, que precisou de 10 jogos para ser demitido de sua equipe, com quatro derrotas, quatro empates e duas únicas vitórias. Seu novo técnico, Henry Meléndez, fará sua estreia frente ao Galo.

